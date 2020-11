Réorganisation marché Ocass après l'incendie de lundi: le Khalife général des mourides se prononce

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a réagi suite à l'incendie du marché Ocass de Touba qui a ravagé 13 centres commerciaux lundi. En marge de la rencontre avec une délégation dirigée par le Gouverneur de Diourbel qui est venue lui informer de la réorganisation dudit marché, le guide religieux a appelé les commerçants qui ont perdu leurs marchandises à rendre grâce à Dieu qui est le seul responsable de tout ce qui arrive.



"Tout ceci est une volonté Divine, Dieu est el seul responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie et quoi qu'il arrive il faut toujours garder la foi et rendre grâce à Dieu", a déclaré le Khalife des mourides, d'entrée.



Poursuivant, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a jouté : "Les commerçants qui ont perdu leurs biens aujourd'hui, peuvent gagner beaucoup plus dans l'avenir"



Le guide religieux a assuré la délégation venue le rencontrer qu'il va les accompagner dans toutes les décisions que la loi leur autorisera à prendre pour éviter que de tels catastrophes ne se reproduisent. "Je suis à votre écoute pour toutes propositions visant à améliorer les choses", a-t-il conclu.



A noter qu'après l'incendie du marché Ocass, le marché de Mbacké a pris feu dans la même journée du lundi. Trois (3) magasins ont été consumés par les flammes.