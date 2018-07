Repli de l'indice Harmonisé des prix à la Consommation du mois de juin de 1%

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de juin 2018 s’est replié de 1,0%. Cette évolution résulte essentiellement de la baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » et des services de « communication».



En variation annuelle, les prix à la consommation ont régressé de 0,8%. Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à +0,6%.