Report de l'élection présidentielle : Moussa Faki Mahamat encourage les Sénégalais au dialogue

Le report de la présidentielle au Sénégal fait toujours réagir à l’intérieur comme à l’extérieur du Sénégal. L’Union Africaine a appelé « au dialogue et à l’attente ». Le président de la commission de l’union africaine, Moussa Faki Mahamat incite les Sénégalais à régler « leur différend politique par la concertation, l'entente et le dialogue ». L’annonce du report de la présidentielle a été émaillée hier dimanche par des heurts dans certaines artères de Dakar.



Le président de la commission de l’UA reste très préoccupé par la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal. Toutefois, il demande aux autorités du pays « d’organiser dans les meilleurs délais les élections, dans la transparence, la paix et la concorde nationale ».



Selon toujours le communiqué l’UA sur X, le diplomate Tchadien, «encourage vivement toutes les forces politiques et sociales au règlement de tout différend politique par la concertation, l’entente et le dialogue civilisés, dans le strict respect des principes qui gouvernent l’État de droit dont le pays a une tradition historique enracinée ».



Il a par ailleurs rappelé le modèle démocratique Sénégalais tant cité en Afrique et dans le monde. Ce qui selon, monsieur Mahamat peut présager une issue heureuse de la crise.