Report de la présidentielle : Macky Sall se met à dos une partie de ses anciens collaborateurs

Ils sont nombreux à réagir après le report de l’élection présidentielle. En premier lieu d’anciens proches collaborateurs de Macky Sall ont condamné et fustigé l’attitude de ce dernier. En annulant, l’élection présidentielle, monsieur Sall se met à dos une partie de ses proches. Abdoulatif Coulibaly, lui a marqué sa déception et son dégout dès l’annonce de ce report, « ce que Macky Sall a fait est pire qu’un troisième mandat », confiait-il sur RFI. Zahra Iyane Thiam a également condamné vigoureusement cette décision, « le plus important n’est pas de faire partie d’un gouvernement mais de prendre partie pour son peuple ». Youssou Ndour, un des premiers collaborateurs de Macky Sall, a lui également marqué son indignation par un communiqué de presse.



L’ancien directeur de la CDC et maire de Kolda, Mame Boye Diao a marqué son indignation sur le plateau de l’émission matinale de la TFM. L'ancien Premier ministre Mimi Touré, aujourd'hui dans le camp de l'opposition est plus qu'indignée. En témoigne son intervention sur le plateau de la TFM. Par téléphone l'ancien ministre de la justice a parlé "de mascarade et d'un coup d'Etat constitutionnel".

Dans le camp du Premier ministre, il est prévu une communication sur la situation dans toutes les prochaines heures. Nous ont renseigné nos sources.