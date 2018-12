Report du vote dans certaines régions de la RDC

Tous les votes sont reportés à mars dans les circonscriptions électorales de Beni et Butembo, dans la province du Nord-Kivu et Yumbi dans la province de Mai Ndombe, selon un communiqué de la CENI publié mercredi.



La commission électorale évoque l'insécurité et l'épidémie d'Ebola. La CENI a également publié un calendrier électoral actualisé.



Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre seront annoncés le 6 janvier, les résultats définitifs étant attendus le 15 janvier et la prestation de serment du nouveau président le 18 janvier.



Des observateurs se demandent donc à quoi servira un vote en retard au mois de mars pour un processus électoral qui s’achève le 18 janvier 2019.