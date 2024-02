Report présidentielle 2024 : l'Assemblée nationale sous haute surveillance policière

Un armada de policier siège devant l'Assemblée nationale. Le dispositif policier qui effectuait d'habitude de simple visites sur les visiteurs a été triplé. À partir du rond-point du ministère de l'Intérieur jusqu'à trente mètres après la porte d'entrée de l'Assemblée nationale des voitures de police, GMI, gendarmerie et sapeurs pompiers occupent les rues.



Les Forces de l'ordre fouillent au peigne fin toutes les personnes qui s'approchent des alentours, certaines sont virées des lieux. Ce lundi 5 février, les députés vont examiner une proposition de loi sur le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024, comme l'a annoncé le chef de l’Etat Macky Sall. Cette décision a créé une frustration et une colère chez les opposants qui veulent la tenue de l'élection présidentielle comme prévu.



Des heurts ont éclaté hier dimanche, entre eux et les forces de l'ordre sur la VDN créant des manifestations un peu partout à travers le pays. Ce lundi tous les yeux sont braqués sur l'assemblée nationale.