Reportage Vidéo - Comment les femmes de Goudomp promeuvent l’auto-développement par le maraîchage

Le Forum pour un Développement Durable Endogène (FODDE), installé à Kolda, travaille avec des associations organisées pour le développement des localités. C’est partant de là, qu’une association dénommée Fédération des Associations agir pour un Meilleur cadre de Vie dans les villages (FAMVI) mis en place par l’ingénieur Ferdinand Kao à vu le jour.



Valentin Mansaly est agent des parcs nationaux en retraite. Il s’est engagé à travailler au côté des femmes de Simbandi Balante dans ce projet pour les encadrer. « FAMVI était installé dans les trois communes : Simbandi, Djibanar et Samine ».

Selon l’ornithologue, « le projet regorge trois volets. Il y a le volet maraîchage, le volet amélioration des anacardiers, et le volet d’appui en eau potable, avec la mis en place des puits dans certains villages, dont certain étaient prêts à retourner chez eux ».



​Les associations de femmes qui ont clairement affiché leur volonté de travailler en partenariat avec des ONG locales, demandent plus de soutien pour promouvoir l’auto-développement des communautés villageoises.