Reprise des Conseils des ministres ce mercredi après un mois de vacance

Les Conseils des ministres hebdomadaires von t reprendre ce mercredi 12 septembre 2018, après un mois de vacance. Plusieurs dossiers dont les inondations, les problèmes d’approvisionnement correct en eau potable entre autres attendent le gouvernement de Mahamed Boun Abdallah Dionne.



Il devra aussi se pencher sur la rémunération des fonctionnaires, la dette intérieure l’orientation des nouveaux bachelier, etc.. , renseigne la "Rfm".



Le Premier ministre de rappeler quelques devoirs de vacances : «le chef de l’Etat a instruit le gouvernement de finaliser au plutôt et pour la rentrée trois projets de loi », notamment, «le code pétrolier, la loi sur les revenues qui permet de préserver les intérêts de la génération futur, et le plus important de ces projets, la loi sur le contenu local», liste-t-il.