Ce mardi, une réunion stratégique a été tenue par Madame le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, avec des représentants du ministère de l’Intérieur et des acteurs de la lutte. La rencontre a porté sur la mise en place de nouvelles règles visant à encadrer la reprise des combats dans l’arène nationale.



La tutelle a confié en mage de la rencontre qu’un arrêté ministériel sera publié d’ici lundi prochain sur les horaires des combats. Le coup d’envoi sera donné au plus tard à 18h30, avec une durée totale de 20 minutes, incluant une pause de 5 minutes. À 19h00, tous les spectateurs et participants devront avoir quitté l’arène.



Par ailleurs, les promoteurs ne seront plus autorisés à émettre plus de 20 000 billets, ceci pour éviter les débordements et garantir la sécurité des spectateurs.

Les lutteurs devront désormais emprunter les itinéraires définis par la police, mettant fin aux trajets choisis en fonction de préférences mystiques. Un arrêté sera soumis au ministre de l’Intérieur pour garantir l’application stricte de cette mesure par le CNG.



Dans le même sillage, afin d’éviter les débordements aux abords de l’arène, le nombre d’accompagnants pour chaque lutteur sera désormais limité. La ministre a indiqué que la police ne pourra pas assurer seule cette responsabilité. Donc elle en appelle à l’implication des lutteurs et des promoteurs dans la gestion sécuritaire des combats.