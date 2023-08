Reprise des cours à l’UCAD en octobre : le SAES pose des conditions

La coordination du Syndicat autonome pour l’enseignement supérieur (Saes) campus de Dakar s'était réunie vendredi, afin de statuer sur la situation du campus pédagogique suite au basculement des enseignements à distance, du fait des actes violents perpétrés le 1er juin 2023.



La coordination SAES campus de Dakar demeure consternée par cette agression injustifiée et injustifiable de I'UCAD. Elle continue de « condamner » dans les termes les plus énergiques lesdits actes et demande aux autorités de mettre hors d'état de nuire les auteurs.



Le campus de Dakar exprime également son indignation, face au comportement des autorités sur la gestion de la crise qui prévaut au niveau du Campus pédagogique de Dakar. Dans une logique aberrante et alarmiste, les autorités continuent d'user de moyens dilatoires, plongeant ainsi l'UCAD dans une situation « désespérante » par l'accumulation de problèmes non résolus et de prises de décisions non concertées. Des exigences ont été formulées pour la reprise des cours.



Parmi celles-ci, le SAES, cite, notamment, «le parachèvement des chantiers en cours ainsi que la mise en conformité des bâtiments non encore réceptionnés, pour défauts de fabrication patents, et la réhabilitation ou reconstruction des bâtiments saccagés» lors de l’attaque de l’UCAD, le 1er juin dernier.



Ainsi, soucieuse de la préservation de l'outil et de l'environnement de travail, la coordination informe la communauté universitaire et l'opinion nationale de l'attitude incompréhensible des autorités, qui contribue à ancrer l'UCAD dans une atmosphère de précarité et de décadence certaines, compromettant gravement les perspectives de reprise des enseignements en présentiel.



Face à cette situation, la coordination SAES campus de Dakar rappelle les différents domaines où des solutions concrètes sont attendues, avec l'appui du Bureau National, pour une reprise apaisée des enseignements en présentiel telle que prévue au mois d'octobre. Il s'agit, dans le domaine des infrastructures le parachèvement des chantiers en cours, la mise en conformité des bâtiments non encore réceptionnés pour défauts de fabrication patents et la réhabilitation ou reconstruction des bâtiments saccagés survenus lors des manifestions violentes.



Dans le domaine de la pédagogie, le refus systématique d'adosser le fonctionnement du campus pédagogique aux œuvres universitaires. A l'instar des grandes universités du monde, le pédagogique doit être dissociée du social: le social ne doit plus continuer à tenir en otage le pédagogique à l'UCAD.



L'évaluation de l'enseignement à distance au regard des performances des plateformes, de la faisabilité de certains enseignements (TD-TP) en ligne surtout dans les établissements à gros effectifs; de l'accompagnement - de la formation des formateurs et des apprenants... La prise en compte des capacités réduites de l'UCAD au regard des prémisses d'une orientation tout azimuts de nouveaux bacheliers.