Reprise des cours ce jeudi à l'Ucad : les étudiants feront face à la presse à 10 heures

Les activités pédagogiques reprennent ce jeudi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), après plusieurs jours d’absence des étudiants des amphithéâtres. Cette reprise fait suite à la décision du collectif des amicales des étudiants de lever son mot d’ordre de grève, à la suite de négociations avec les autorités de l’État.



Les étudiants ont annoncé qu’ils s’adresseront à la presse ce jeudi à 10 heures.



Pour rappel, cette période de tension a été marquée par de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre sur le campus. Ces incidents sont survenus après la levée de la franchise universitaire, qui a permis aux forces de sécurité d’entrer dans l’enceinte de l’université.



Au cœur du conflit, les étudiants réclamaient le paiement de leurs bourses et de leurs trousseaux, pour un montant unitaire de 515 000 F CFA. Après plusieurs jours de médiation, un accord a été trouvé, conduisant à la suspension du mouvement de grève.