Reprise des pourparlers entre le gouvernement tchadien et les mouvements politico-militaires à Doha

Les négociateurs qataris ont rencontré pendant une demi-heure la délégation gouvernementale ce dimanche pour un point d’étape. Les représentants de Ndjamena ont aussi remis aux médiateurs un document intitulé « projet d'accord ». Lesquels ont demandé quelques jours pour proposer au gouvernement une synthèse des exigences des groupes rebelles. 80% des exigences de ces groupes se recoupent, indique une source qui a pu consulter les documents.



Ce lundi, ce sera au tour des mouvements politico-militaires de rencontrer la médiation. En plus des revendications, ils pourront aussi demander des éclaircissements sur une présumée tentative d’assassinat de Takilal Ndolassem, le porte-parole du Front populaire pour la libération du Sud, l'un des mouvements présents à Doha.



L’information publiée sur les réseaux sociaux, via un faux compte créé au nom du ministère de l'Intérieur, a provoqué de l'incompréhension et une vague d’indignation. Contacté par RFI, le concerné parle plutôt d’un appel au meurtre et non d’une tentative d’assassinat.