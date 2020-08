Reprise graduelle des cours à l’Université Cheikh Anta Diop: les étudiants parlent de plan "macabre"

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop ne partagent pas le même avis avec les autorités universitaires qui ont décidé de reprendre les cours ce 1er septembre sous le format graduel. Face à la presse, ils ont dénoncé avec toute leur énergie cette décision et parlent de « plan synonyme d’une inégalité sociale ».



« Nous avons entendu ce plan de reprise macabre, ce plan de reprise qui ne répond même pas aux normes administratives d’autant plus que des doyens de Facultés ne sont pas même en accord avec ce qui a été proposé », a déclaré Steven Dame Sène, porte-parole des étudiants.



Selon ces étudiants, « Ce plan est synonyme d’une inégalité sociale, il ne converge pas avec l’équité sociale. Qui nous connait sait que les étudiants sont solidaires, ils sont en parfaite harmonie. On ne peut pas comprendre qu’une frange des étudiants fait et que les autres ne font pas cours ».



Conscients des conséquences des retrouvailles au sein du campus social en cette période de pandémie, les étudiants rassurent. Ils informent qu’ils ont pris toutes les mesures adéquates pour parer à toutes éventualités : «Nous avions fait violence sur nous-même. Nous savons que c’est une question de santé publique».



« C’est la raison pour laquelle, il y a des normes qui ont été définies et les Pcs (Président de commission sociale) l’ont communiqué à travers les différentes amicales, nous mesurons la responsabilité qui nous incombe », ont-ils souligné.



Par ailleurs, les étudiants ont demandé le départ du Pr Ahmadou Aly Mbaye, récemment nommé Recteur de l’Ucad. Car, selon eux, il est « incompétent ».