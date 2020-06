Reprise prochaine des audiences publiques : le Sytjust parle de non-respect des mesures barrières et accuse le ministre de la Justice

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) ne parle pas le même langage avec le ministre de la Justice, Malick Sall qui, dans un arrêté, a annoncé la reprise prochaine des audiences publiques dans les Cours et Tribunaux. Ces robes noires dénoncent des manquements au sein du Palais de justice et indexe la tutelle.



« Nous constatons que les mesures préventives n’ont pas été prises, notamment en dotation de masques, de Thermo flash, de gel hydro-alcoolique, et même la désinfection du Palais de justice », se désole le Secrétaire général du Sytjust dans les colonnes du journal L’As.



Me Boune Ayé Diop pointe du doigt le ministre de la Justice, garde des Sceaux qui, selon lui, n’a pas pris la peine de se concerter avec les différents syndicats : « Je l’impute au ministère de la Justice. On ne peut pas gérer un département aussi important que la justice, dans lequel vous comptez des partenaires comme le Sytjus, l’Ums (Union des magistrats du Sénégal), le Barreau et qu’au moment de la reprise, vous ne vous concertez pas ».



Cet avis n’est pas partagé par Me Assane Dioma Ndiaye. L’avocat estime que cette reprise est inéluctable, après presque trois mois d’inactivités.



« C’était nécessaire de prendre des mesures adéquates, mais maintenant qu’on a maîtrisé plus ou moins la maladie avec le système de contamination et les mesures barrières à prendre à vivre avec le virus (…) », a-t-il soutenu.