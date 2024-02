Réseau d'escroquerie démantelé : Une arnaqueuse sur Facebook a empoché la somme de 4 millions de Fcfa de ses clientes avant de fuir

Une femme résidant à Pikine a été arrêtée par la police de Diamaguene Sicap Mbao pour avoir créé une quarantaine de comptes Facebook afin d'escroquer une quarantaine de personnes, principalement des femmes. Identifiée comme N. K. K., elle aurait réussi à empocher la rondelette somme quatre (4) millions de francs Cfa en proposant des produits fictifs sur le réseau social.



D'après L'Observateur, son stratagème consistait à se présenter comme vendeuse de produits, à recevoir de l'argent des victimes pour des commandes fictives, puis à rompre tout contact sans livrer les produits. La mise en cause a utilisé différentes identités et créé plusieurs comptes Facebook pour échapper aux soupçons.



Les victimes, pour la plupart membres de groupes comme "Femmes chics l'Officiel" ou "Coin Diongué", ont répondu aux annonces alléchantes proposées par l'escroc. Elle aurait également ciblé des entreprises en se faisant passer pour un responsable de passation de marché dans des institutions locales.



Après avoir été repérée, N. K. K., a délocalisé ses activités à Thiès. Les enquêteurs ont pu la localiser grâce à l'opérateur de transferts d'argent Wave, par lequel transitaient les messages envoyés par les victimes. Elle a été arrêtée à son domicile à Pikine, où deux téléphones portables et plusieurs puces ont été saisies.



Elle a été déférée au parquet pour "escroquerie en ligne et usurpation de fonction." Les enquêteurs ont également obtenu une liste de 19 personnes ayant envoyé de l'argent à la mise en cause via Wave. Les autres victimes se rendent au commissariat de Diamaguene Sicap Mbao pour témoigner et déposer plainte. L'enquête est en cours.