Respect des prix de produits de consommations fixés par l’Etat : le ministre du commerce annonce le recrutement de 1000 volontaires

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a procédé au lancement du programme recrutement de 1 000 volontaires pour assurer la surveillance des prix et contribuer à la protection des consommateurs au Sénégal. La cérémonie s’est déroulée ce mardi, à Dakar.

Ce programme s’inscrit dans une série de mesures prises par le gouvernement sénégalais pour garantir la régulation des prix et protéger les droits des consommateurs.



« Nous avons observé, dans certaines régions, des écarts de prix suite aux récentes mesures urgentes prises par le président de la République pour alléger le coût de la vie », a souligné le ministre.

Les 1 000 volontaires auront pour mission de garantir une présence active sur le terrain, de défendre les intérêts économiques des consommateurs et de veiller particulièrement sur les populations vulnérables.

Ce programme vise également à lutter contre le chômage des jeunes et à réduire l’émigration irrégulière. « Un salaire mensuel de 100 000 francs CFA et une indemnité pour le téléphone peuvent représenter une réelle bouffée d’oxygène pour de nombreux jeunes sans emploi », a affirmé le ministre.

L’initiative, va couvrir l’ensemble des 14 régions du territoire national. Elle vise à renforcer les actions de contrôle des prix des denrées de consommation et de lutter contre la spéculation. Les services de contrôle du commerce, avec l’appui des volontaires, interviendront dans près de 60 000 boutiques à travers le pays.

Serigne Guèye Diop a déclaré que ce programme vise à intégrer des jeunes volontaires, âgés de 25 à 45 ans, pour s’assurer du respect des prix des produits de consommation.



Il a également indiqué qu’un site internet dédié a été mis en place pour permettre aux candidats de s’inscrire, avec un système informatique accessible à partir de minuit ce mercredi.

Les volontaires, qui agiront avec rigueur et impartialité, auront pour mission de garantir le respect des normes de prix et d’hygiène.

Toutefois, ils ne sont pas habilités à verbaliser ou à saisir des marchandises ; cette tâche revient exclusivement aux agents assermentés. Leur rôle se limite à visiter les boutiques, vérifier si les prix sont affichés et signaler toute déviation.