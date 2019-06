Ressources pétrolières et gazières: la mise en garde de Ousmane Sonko aux occidentaux

L'opposant Ousmane Sonko, leader du parti Pastef Les Patriotes, a lancé vendredi un message aux occidentaux sur le pillage des ressources pétrolières et gazières du Sénégal, alors qu'il participait à une manifestation pour exiger plus de transparence dans la gestion.



"Je lance un message aux occidentaux. Vous ne pouvez pas continuer à prendre nos ressources et vous opposer à l'émigration", a dit Sonko, qui ajoute que les personnes suivent le chemin des ressources naturelles.



"Vous venez prendre nos ressources en passant par les personnes corrompues. Ce ne sont pas des patriotes. Ces gens n'ont aucune fierté nationale. Tout cela sera fini un jour", a promis l'opposant qui appelé les jeunes à rester mobiliser partout dans le Sénégal".