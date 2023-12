Restés quatre mois sans salaire, les agents d'appoint du service des Eaux et Forêts menacent d'aller en grève

Les agents d'appoint du service des eaux et forêts ont tenu un sit-in vendredi, devant les locaux du ministère de l'Environnement pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Ces derniers réclament 4 mois d'arriérés de salaire à l'Etat du Sénégal.



« Nous sommes à notre deuxième contrat et à chaque fois, c'est le même scénario qui se passe. Le premier contrat couvre la période de 2021 à 2023. On vient de renouveler nos contrats mais c'est toujours le même scénario. Nous sommes à 04 mois sans salaire, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis au ministère de l'Environnement pour réclamer nos salaires. On a eu plusieurs négociations avec les autorités du ministère mais jusqu'à présent rien n'est fait et pendant ce temps on est en train de payer nos autres collègues à qui nous partageons le même travail. Ça, nous le déplorons et c'est inadmissible », a fustigé le porte-parole, Lat Guèye au micro de RFM.



« Nous lançons un appel au président de la République pour qu'il nous règle cette situation parce que les choses commencent à durer. C'est depuis 2021. La dernière fois nous avons été reçus par les agents du ministère, ils nous avaient promis que l'argent serait disponible au trésor et que cette semaine-là, ils vont procéder au paiement. Mais nous n'avons rien vu et si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure », a dit Lat Guèye.





Toutefois, ce dernier lance un appel aux autorités compétentes afin qu'elles trouvent des solutions faute de quoi, les agents n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure.