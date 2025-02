Restructuration à Air Sénégal : les CDD et les prestations arrivés á terme ne seront pas renouvelés, les salaires harmonisés

Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale du Sénégal a tranché. Les contrats à durée déterminée (CDD) et de prestation arrivés à échéance ne seront pas renouvelés. Cette décision, prise sous la direction de Tidiane Ndiaye, s'inscrit dans un vaste plan de restructuration visant à rationaliser les effectifs de la compagnie nationale, informe L'Observateur.



"Nous n'avons licencié aucun agent, mais les contrats à durée déterminée et de prestataires arrivés à échéance ne seront pas reconduits", a précisé la Direction générale. Cette dernière a affirmé qu'elle a pour objectif "de poursuivre la rationalisation tout en évitant toute polémique."



À en croire le journal, avec un ratio d'un avion pour 152 employés, bien au-dessus des normes internationales recommandant un appareil pour 50 salariés, Air Sénégal cherche à rétablir l'équilibre structurel de l'entreprise.



Parmi les mesures phares de cette restructuration figure également l'harmonisation des salaires entre les pilotes sénégalais et leurs homologues étrangers, ce, dans le but de mettre fin à une inégalité de longue date. Jusqu'à présent, un pilote étranger percevait près de deux fois plus qu'un pilote sénégalais, malgré des fonctions identiques. "Il a été décidé d'harmoniser les salaires de tous les pilotes étrangers sur ceux des nationaux. Cette disparité, source de tensions internes, est désormais révolue", a confirmé la Direction générale.



Au-delà de cette mesure, Air Sénégal a promu neuf (09) pilotes nationaux, dont cinq (5) commandants de bord, sur l'Airbus A330, un appareil jusqu'ici réservé aux expatriés. Deux commandants de bord sénégalais ont également obtenu leurs titres et privilèges d'instructeurs sur ce même modèle.



Ces décisions interviennent en amont du Conseil interministériel annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui doit se pencher sur l'avenir de la compagnie.