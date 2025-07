Résultats du CFEE 2025 : Un taux de réussite national de 70,73 %, les filles légèrement en tête

Kolda/Kolda : 86,12 % d’admis, un des meilleurs taux au niveau national.

Ziguinchor/Bignona 2 : 83,93 % de réussite, soulignant la bonne dynamique pédagogique de la zone.

Thiès/Thiès Ville : 83,53 % d’admis, confirmant sa régularité dans les performances scolaires.

Dakar/Almadies : 84,56 % de réussite, traduisant un bon encadrement au niveau de la capitale.

Le ministère de l’Éducation nationale, à travers la Direction des Examens et Concours, a publié les résultats officiels du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) pour la session 2025. Avec un total de 209 867 admis sur 296 717 candidats présents, le taux de réussite s’élève à 70,73 % au niveau national.Cette année encore, les filles surpassent légèrement les garçons, avec un taux d'admission de 70,96 % contre 70,43 % pour leurs camarades masculins. Un écart qui confirme la tendance observée lors des dernières éditions du CFEE.Plusieurs inspections d’académie (IA) et d’éducation et de formation (IEF) se sont particulièrement illustrées par leurs excellents résultats :