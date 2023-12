Retard dans la délivrance des passeports : l’ambassade du Sénégal au Canada annonce des mesures d’urgence

Les passeports des Sénégalais du Canada enrôlés entre juillet et octobre 2023 ne sont pas disponibles pour des raisons techniques. L’Ambassade du Sénégal au Canada a décidé de faire de nouveaux enrôlements pour ces demandeurs. Cela a conduit les autorités consulaires à prendre des mesures d’urgence.



« Les passeports des Sénégalais du Canada enrôlés entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2023, à l'Ambassade du Sénégal à Ottawa, pour des raisons techniques, ne sont pas encore disponibles », lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.



« Pour éviter que cette situation ne continue de causer des désagréments aux demandeurs de passeports, surtout ceux devant renouveler leur titre de séjour ou leur permis de travail ou d'étude, l'Ambassade a décidé de faire de nouveaux enrôlements pour ces demandeurs », précise-t-on dans le communiqué.



« Parallèlement, en cas d'urgence, l'Ambassade proroge exceptionnellement pour un an la durée du passeport », ajoute le document.