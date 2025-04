Retard dans le démarrage de la campagne de contre saison chaude : les agriculteurs de Dandé Mayo haussent le ton

Les agriculteurs du Dandé Mayo sud, dans le département de Kanel (nord), après avoir obtenu des bons rendements pour les cultures d’hivernage, déplorent le retard noté dans le démarrage de la campagne de contre saison chaude. Ils mettent en cause la banque agricole et la vétusté du matériel agricole.



Les agriculteurs du Dandé Mayo sud, sont en colère. Quelques jours après le passage du Directeur général de la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta de Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) à Matam, c’est par un port de brassards rouges que les producteurs des 7 localités du casier de beau, se sont mobilisés pour alerter les autorités sur les mauvais aménagements dudit casier.



« La station de pompage de trois pompes a retardé notre campagne. Puisque, ne pouvant pas servir toute la superficie emblavée à cause des anomalies notées au niveau de ces pompes. La conception du canal entre le fleuve et le bassin des pompes est à revoir. Si on a accusé du retard dans le démarrage de notre campagne, c’est à cause de cette conception qui, à notre avis, n’a pas tenu en compte une éventuelle baisse du niveau du fleuve en saison sèche. Nous sommes inquiets malgré les milliards investis dans ce joyau », tonne Ousmane Ndiaye président du casier de beau.



Par ailleurs, ces producteurs accusent la banque agricole d’être le principal acteur de leur endettement et dénoncent la vétusté du matériel agricole.