Disparition de Moussa Kaka au Niger : le CPJ réclame des actions urgentes des autorités

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) demande l'intervention immédiate des autorités nigériennes afin de retrouver le journaliste Moussa Kaka. Le PDG du groupe Radio Télévision Saraounia (RTS) n'a plus donné de signe de vie depuis le 31 août à Niamey.
Représentant du CPJ pour l'Afrique francophone, Moussa Ngom dénonce la gravité de la situation. « Les circonstances suspectes de la disparition de Moussa Kaka exigent une action urgente pour le retrouver et mettre fin à l'angoisse de sa famille et de ses collègues », déclare l'officiel de l'organisation. Le responsable exhorte le pouvoir nigérien à localiser l'ancien correspondant de Radio France Internationale (RFI) pour lui permettre de « reprendre son travail sans délai ».
Cette disparition survient dans un contexte sécuritaire tendu au Niger, marqué par la répression d'une tentative de coup d'État le 29 août. Figure emblématique de la presse nigérienne, Moussa Kaka avait déjà fait l'objet de poursuites en octobre 2025 pour « diffusion de données susceptibles de troubler l'ordre public ». Sollicités par le CPJ, le ministère de la Communication et le porte-parole du gouvernement, Mamadou Saidou, n'ont émis aucune réaction officielle.
Représentant du CPJ pour l'Afrique francophone, Moussa Ngom dénonce la gravité de la situation. « Les circonstances suspectes de la disparition de Moussa Kaka exigent une action urgente pour le retrouver et mettre fin à l'angoisse de sa famille et de ses collègues », déclare l'officiel de l'organisation. Le responsable exhorte le pouvoir nigérien à localiser l'ancien correspondant de Radio France Internationale (RFI) pour lui permettre de « reprendre son travail sans délai ».
Cette disparition survient dans un contexte sécuritaire tendu au Niger, marqué par la répression d'une tentative de coup d'État le 29 août. Figure emblématique de la presse nigérienne, Moussa Kaka avait déjà fait l'objet de poursuites en octobre 2025 pour « diffusion de données susceptibles de troubler l'ordre public ». Sollicités par le CPJ, le ministère de la Communication et le porte-parole du gouvernement, Mamadou Saidou, n'ont émis aucune réaction officielle.
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