Décès de Momath Cissé : PASTEF salue « l’engagement et la compétence professionnelle » d’un cadre de l’ANSD

Le Bureau politique de PASTEF – Les Patriotes a annoncé, ce mercredi, le décès de Momath Cissé, survenu dans la matinée à l’Hôpital Principal de Dakar.



Selon un communiqué du parti, Momath Cissé était Secrétaire national adjoint chargé des Technologies de l’information (IT) et des Statistiques. Il était également membre du Bureau politique national et Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



« Son engagement sans faille et sa compétence professionnelle, reconnue au sein de I'ANSD, laissent un vide immense dans nos rangs et dans l'administration sénégalaise », salue PASTEF.



La levée du corps est prévue ce jeudi à partir de 9 heures. L’inhumation est annoncée à Nganda, dans la région de Kaffrine.



Dans son communiqué, le Bureau politique de PASTEF adresse ses condoléances à la famille et aux proches de Momath Cissé et prie Allah de l’accueillir en Son « Paradis Firdawsi » et d’accorder patience et réconfort à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des Patriotes.