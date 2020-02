Retards ou annulations des vols et absence d’informations : le Directeur général de Air Sénégal s’explique

Le directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane s’est enfin expliqué suite aux retards ou annulations des vols, surbooking (surréservation) et absence d’informations, notés et qui ont fini par provoquer la colère des clients. Face aux journalistes, il a dévoilé ses ambitions et sa politique de développement.



« Notre part de marché sur nos destinateurs nous place systématiquement premier ou second. Et ça c’est une performance notable », a fait savoir Directeur général Ibrahima Kane, qui s’est félicité de l’apport des nationaux.



Il a révélé que le vol sur Paris jeudi était rempli à 100%, car les gens sont fiers de voyer à bord de Air Sénégal. Tout ça pour nous c’est positif, dit-il, ajoutant que la compagnie fait preuve de beaucoup d’opportunisme.



Pour les irrégularités notées dernièrement dans les services de la compagnie, Kane les regrette, car causant des désagréments aux clients. Mais il explique ce sont des choses assez fréquentes dans le secteur qui n’épargnent même plus les grandes compagnies.



Après Paris, Marseille, Barcelone, Air Sénégal sera prochainement à Londres et Genève, en attendant New York. L’Italie est aussi dans les plans de l’équipe du Directeur général Ibrahima Kane.