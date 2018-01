Retour de Papy Djilobodji en sélection : Les experts divisés sur la question

Le défenseur d’Anderlecht, Kara Mbodj s’est blessé et devra rater quelques matches amicaux de l’équipe nationale avant la Coupe du monde. Une absence que le coach Aliou Cissé devra compenser par un autre défenseur.

Parmi, les défenseurs susceptibles de remplacer Kara Mbodji, on peut noter Papy Djilobodji. Mais son retour dans l’effectif d’Aliou Cissé divise les observateurs sénégalais.

Au moment où l’ancien défenseur de l’équipe nationale Roger Mendy milite pour le retour de Djilobodji en sélection, en soutenant que : « Papy Djilobodji reste toujours sélectionnable. Je ne fais pas sa promotion », mais, «Je sais qu’il a sa place n’importe où et dans n’importe quel club. Il a des qualités reconnues et peut faire l’affaire en cas d’absence d’un joueur axial. Il a reconnu ses erreurs et souhaite revenir aider les « Lions », c’est une bonne chose».



Cheikh Sidy Ba lui, émet des réserves. En effet, l’ancien défenseur du Jaraaf et de l’équipe nationale, par ailleurs actuel coach de l’équipe nationale Mini-Foot, éliminé en demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde de ladite compétition, n’est pas chaud avec l’idée de voir revenir en sélection Papy Djilobodji. Car selon lui : « Rappeler Djilobodji, c’est courir plus de risques. Djilo, ça fait un bon moment qu’il n’est pas appelé. Le rappeler, ce sera une autre histoire parce qu’il faudra travailler les automatismes entre Koulibaly et Djilo ».