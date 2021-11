Retour de Ziguinchor : Ousmane Sonko annonce 2 décès et 4 blessés dans un accident de son convoi

Le convoi de Ousmane Sonko a fait un accident vers Nioro alors qu'il était sur le chemin de retour de Ziguinchor. L'opposant qui a donné l'information sur sa page Facebook, déplore deux décès et 4 blessés. Meurtri, il dit accepter la volonté divine tout en ayant une pensée pour leur famille.



« De retour de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment nous déplorons deux décès et quatre blessés. Nous sommes meurtris mais acceptons la volonté divine. Nous les pleurons en pensant surtout à leurs familles. O Seigneur, O Seigneur, enveloppe les de ton Pardon et ta Miséricorde », a posté Sonko ce lundi sur Facebook.



L’une des victimes est le photographe officiel du leader de PASTEF, Ibrahima Fall, qui pour la petite histoire, s’est marié tout récemment. L’autre est un garde du corps du candidat de Yewi Askan Wi à Ziguinchor. Le choc a eu lieu, ce lundi, à trois kilomètres de Nioro.