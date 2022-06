Retour des festivités pour le 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar

À fleurs ou à rosaces multicolores, mais surtout blanc, rouge et vert, aux couleurs du drapeau de Madagascar, les harendrina ont illuminé, avec le feu d'artifice, les quartiers du centre de la capitale. Un rituel que ne manquent jamais Santatra et Faraniaina



« Moi et ma petite famille, nous sommes ici avec des lampions malgaches ou "harendrina". C'est justement pour honorer les ancêtres qui se sont battus pour l'indépendance. C'est pour l'âme des personnes que l'on a perdues », explique Santatra. « Si on ne se transmet pas cette histoire entre nous, nous perdons ce qui fait notre identité, ce qui fait que nous sommes Malgaches », poursuit Faraniaina.



Les rues du cœur d'Antananarivo ont été envahies par les habitants. Un moment émouvant de transmission et d'union alors que le quotidien est rythmé ces dernières semaines par l'augmentation des prix des produits de première nécessité, estime Borel.



« C'est la fierté de tous les Malgaches. C'est la fête. Toutes les rues sont bondées. Tout le monde sort avec sa famille et les lanternes et nous sommes là pour montrer notre cohésion. C'est le moment de remonter notre flambeau, le fanion national parce que Madagascar est un pays indépendant historiquement, mais l'indépendance vient aussi de chacun de nous, à montrer qu'on est indépendant mentalement, physiquement. C'est le moment de montrer qui nous sommes historiquement et de célébrer avec amour du pays. »



Les célébrations se poursuivent avec notamment le discours du chef de l'État malgache et la parade militaire. L'indépendance acquise le 26 juin 1960 marque aussi la constitution de l'armée malgache.