Retour du Grand Magal de Touba : un expert en sécurité routière met en garde contre les accidents

Après la célébration du Grand Magal de Touba, une grande partie des fidèles a entamé le chemin du retour. Cependant, les mêmes facteurs de risque qui ont causé de nombreux accidents à l'aller persistent. L'expert en sécurité routière, Moustapha Gueye, a alerté sur les dangers accrus de ce voyage de retour.



Selon Moustapha Gueye, les accidents de la route sont principalement liés au "facteur humain". Les fidèles, souvent habitués à des trajets courts, se retrouvent sur des distances plus longues, utilisant parfois des véhicules qui ne leur sont pas familiers pour de tels trajets. Cette situation, couplée à la monotonie de la route, augmente le risque de prises d'initiatives dangereuses.



Le risque est encore plus élevé au retour, car les conducteurs et les passagers sont souvent fatigués. « Il y a l’absence de sommeil, de repos, mais aussi il y a la surconsommation d’aliments. Tout ça, font que les gens sont dans un état second », a-t-il expliqué. La précipitation à vouloir rentrer pour le travail du lendemain est également un facteur aggravant.



Face à ces risques, Moustapha Gueye a salué les mesures mises en place par les forces de l'ordre. Il a notamment mentionné le dispositif des gendarmes sur l'autoroute, qui "cassent le rythme" en imposant des "serpentins" tous les 10 kilomètres pour forcer les conducteurs à réduire leur vitesse. L'expert a conclu en insistant sur le fait que la vigilance est de mise pour éviter que de nouveaux accidents ne viennent endeuiller cette période de forte affluence.