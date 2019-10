Retour du visa d’entrée au Sénégal: le directeur des Sénégalais de l’extérieur salue et vante la décision

Sory Kaba, directeur des Sénégalais de l’extérieur a salué et vanté la décision du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a décidé d’instaurer le retour du Visa d’entrée au Sénégal pour les étrangers, hors Cedeao.



« Je félicite le ministre de l’Intérieur pour son courage et d’avoir bien voulu dire exactement ce que l’Etat veut faire pour améliorer les conditions de sécurité dans notre pays. On aurait accueilli 5 millions de touristes une fois et qu’ils se rendent compte que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, ils ne reviendront plus », soutient-il.



Pour lui, avant de parler d’impact sur l’économie, on doit essayer de voir dans quelles conditions les touristes doivent être accueillis et qui sont-ils ces touristes là. C’est pourquoi, il est inévitable de parler de conditions d’entrer, ajoute-t-il, estimant que le Sénégal doit être davantage bien veillant.



Le 10 octobre, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé le retour du visa d’entrée dans le pays pour les étrangers, hors Cedeao, évoquant des raisons de sécurité. « Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin de contrôler qui rentre et qui sort du pays », a détaillé le ministre, qui revendique la nécessité pour le Sénégal de mieux protéger ses frontières.



« Nous allons réintroduire le visa pour que toute personne pénétrant sur le territoire puisse être identifiée », a-t-il ajouté. Aly Ngouille Ndiaye a également évoqué un « dossier très avancé », qui pourrait être mis en œuvre dès la « fin d’année » 2019.