Retour du visa d’entrée au Sénégal: quand Aly Ngouille Ndiaye contredit Alioune Sarr

Y a-t-il des couacs dans la communication gouvernementale ? Dans ce projet de retour du Visa d’entrée au Sénégal pour les étrangers, hors Cedeao, deux versions se sont faites entendre par le ministre de l’Intérieur et celui du Tourisme.



Invité sur France 24, en marge du salon du tourisme le 2 octobre dernier, le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr avait assuré que ladite mesure n’était pas à l’ordre du jour. Selon lui, le Sénégal avait supprimé les visas pour les touristes et c’est une décision sur lequel le pays ne reviendra pas.



Vidéo de l'entretien du ministre Alioune Sarr avec France 24