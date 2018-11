Retrait d’agrément à Lead Africa Francophone : l’Etat et les 350 millions de "Y’en a marre"

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé l’Etat du Sénégal à retirer son agrément à l’Organisation non gouvernemental (Ong) Lead Africa francophone. En effet, selon le journal Source A, le gouvernement du Sénégal est aux trousses de 350 millions de francs Cfa qu’aurait reçu le mouvement "Y en a marre" de ladite organisation.



A en croire la même source, la bande à Fadel Barro aurai t d’abord reçu 150 millions de francs Cfa en 2017 e t 200 millions en 2018. Ce tt e manne financière a poussé les autorités à servir des mises en demeure à Oxfam et Enda qui on t servi de relai.



Après Lead Africa Francophone, ces deux dernières entités pourraient également voir leur permis d’opérer au Sénégal être retiré.