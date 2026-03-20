Retrait de la CAN 2025 : « Le Sénégal a les preuves de ce qu’il demande », prévient la ministre de la Justice

Dans un entretien accordé à la BBC, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a affirmé que « le Sénégal a tous les moyens et utilisera tous les moyens à sa disposition pour demander une enquête transparente et juste dans cette situation », précisant que « le Sénégal a les preuves de ce qu’il demande ».



La Garde des Sceaux a soutenu qu’il y a eu des manquements dans la procédure de l'instance africaine. « Nous savons que la Cour va écouter toutes les parties et nous savons qu’il y a eu bien sûr des irrégularités. Et c’est pour cela que le Sénégal dit qu’on a besoin d’une enquête », a déclaré la ministre. Elle exige une investigation impartiale car, selon elle, « aujourd’hui, il s’agit aussi de la crédibilité du sport africain ».



Le Sénégal cherche à obtenir des clarifications sur les méthodes ayant conduit au verdict du jury d'appel. « On a des soupçons et cela ne pourra être vérifié que par une enquête et c’est pour cela qu’il est important qu’une enquête soit entreprise », a conclu Yassine Fall, insistant sur la nécessité de situer les responsabilités dans ce dossier.

