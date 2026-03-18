Retrait du titre de la CAN : Mady Touré réagit et réclame la libération des 18 supporters sénégalais

Mady Touré, président de l'académie Génération Foot, a publié un communiqué ce mercredi 18 mars 2026 pour réagir à la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc. Malgré ce revers administratif, le dirigeant sportif a affirmé que « la fierté d'un peuple ne saurait être remise en cause par une décision » et que, pour lui, la vérité du terrain reste intacte dans le cœur des Sénégalais.



Face à cette situation inédite, Mady Touré a lancé un appel à l'unité nationale et à la mobilisation collective. « Le Sénégal restera debout, digne et profondément attaché aux valeurs de justice, d'équité et de respect dans le football », a-t-il déclaré, tout en plaidant pour un football africain « plus juste, plus fort et pleinement respecté ».



Le communiqué met également un accent particulier sur le sort de 18 supporters sénégalais actuellement retenus. Mady Touré a souligné qu'il restait « particulièrement attentif » à leur situation, exigeant une résolution rapide du dossier « dans le respect absolu de leur dignité et de leurs droits ».