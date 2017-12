Rétro Sport 2017 : les « Lions » mettent (enfin) fin à la disette Eliminée dès le 1er tour lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2008, l’équipe nationale A du Sénégal ne s’était même pas qualifiée en 2010. C’était la même chose en 2013 après une élimination précoce en 2012. Des contre-performances suivies d’une véritable débâcle lors de l’expédition de Bata en 2015. Les « Lions » ont mis fin à la saignée en 2017 en atteignant le stade des quarts de finale après 11 ans de disette.

ème ; 2008 : Eliminé dès le 1er tour ; 2010 : non qualifié ; 2012 : Eliminé dès le 1er tour ; 2013 : non qualifié ; 2015 : Eliminé dès le 1er tour. Tel est le palmarès du Sénégal à la CAN depuis 2006. Le Sénégal est alors stoppé en ½ finale par l’Egypte.



Et pourtant, les « Lions » reviennent de loin. Auteurs de 2 matchs nuls, (2-2) contre la Tunisie, puis (1-1) face à l’Afrique du Sud et une défaite contre l’Angola (1-3), El Hadji Ousseynou Diouf et Cie se sont complètement ratés 2008. Pis, ils sont lâchés par leur coach, Henryk Kasperczack remplacé en pleine compétition par Lamine Ndiaye. 2 ans plus tard, en 2010, le Sénégal ne parvient même pas à décrocher la qualification. D’où sa non participation à ladite compétition.



Lors des éliminatoires de la CAN 2012, l’équipe d’Amara Traoré qui partage le Groupe 5 avec notamment le Cameroun et la République Démocratique du Congo, réussit une bonne entrée en matière en battant la RDC (4-2) à Lubumbashi, avec un triplé de son capitaine Mamadou Niang. Ce dernier signe un doublé un mois plus tard contre l'Ile Maurice le 8 octobre 2010 à Dakar avec le triplé de Papis Demba Cissé et 2 autres buts signés par Moussa Sow et Demba BA pour l’emporter 7 à 0, plus large score dans l'antre de Léopold Sédar Senghor.



Le 26 mars 2011, le Sénégal bat le Cameroun sur le score de 1 but à 0 avec le fameux but de Demba BA, à la 91e minute, à Léopold Sédar Senghor.



Leaders du groupe avec 16 points sur 18 possibles avec seulement 2 buts encaissés, les « Lions » font partis des grands favoris de la CAN. Mais ils chuteront malgré une attaque de feu composée de Moussa Sow (Meilleur buteur de la Ligue 1 2010/2011), Papiss Cissé (Second Meilleur buteur de la Bundesliga 2010/2011), Mamadou Niang, Demba BA, Issiar Dia (Champions de Turquie en 2011) et des rocs défensifs tels que Cheikh Mbengue, Souleymane Diawara, Kader Mangane, Lamine Gassama, Armand Traoré.



Le Sénégal est encore éliminé dès le 1er tour après 3 défaites en autant de matchs face à la Zambie (2-1), à la Guinée-Équatoriale (2-1) et la Libye (2-1).



La désillusion est grande et Amara Traoré est limogé. Arrive alors Alain Giresse.

Les supporters finissent par déverser leur trop plein de colère suite à l’élimination (2-0) de leur équipe par la Côte d’Ivoire, 13 octobre 2012. La rencontre émaillée par des jets de pierres, brûlures de journaux et autres fumigènes sur les gradins, l’arbitre a dû arrêter le match avant le coup de sifflet final. Ce qui a valu au Sénégal d’être condamné par la Confédération Africaine de Football (CAF), à payer une amende de 25 millions de francs CFA. En plus, l’équipe nationale A devait rester 1 an sans jouer dans son antre du stade Léopold Sédar Senghor.



Victorieux d’entrée face au Ghana, Mame Biram Diouf et Cie avaient malheureusement enchaîné par un match nul (2-2) face à l’Afrique du Sud avant de chuter lourdement (3-1) face à l’Algérie, à la CAN 2015, signe d’une élimination dès le premier tour.



Aliou Cissé à la manette, la bande à Sadio Mané change la donne en 2017. Après 11 ans de disette, les « Lions » atteignent enfin le palier supérieur, celui des quarts de finale.



Tombeur de la ème place en 2006.



Dié BA