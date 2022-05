Réunie en sommet à Malabo, l’Union africaine alerte sur les crises humanitaires du continent

Le sommet s’est ouvert sur un tableau bien sombre de la situation humanitaire. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, a ainsi expliqué que les urgences humanitaires en Afrique étaient nombreuses, diversifiées et géographiquement dispersées, et constituaient pour l’Union africaine un sujet de préoccupation majeure.



Ce tableau peu reluisant, a-t-il ajouté, est encore assombri par le sort des réfugiés sur le continent et par les effets du changement climatique, qui se manifestent par des sécheresses prolongées et des inondations dévastatrices.



Les conflits armés viennent encore aggraver la situation, a indiqué pour sa part Macky Sall, le président en exercice de l’Union africaine. Il faut l’admettre et se mobiliser, a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons rêver d’un avenir meilleur quand l’indigence des uns laisse indifférents les autres », a conclu le président sénégalais.



Un appel aux donateurs a été lancé, mais les pays membres ont également été appelés à œuvrer pour que les personnes touchées par les crises humanitaires ne soient pas abandonnées.