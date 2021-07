Réunion au sommet pour l'élection de FSF: un consensus trouvé

Les acteurs du football ont tenu hier mardi une réunion à Eden Roc pour discuter de l’avenir de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), informe « Source A ». Le point phare de l’ordre du jour est la recherche du consensus et la nécessité de concessions dynamiques dans l’intérêt du football. Les discussions ont également porté sur les questions majeures pour le développement, notamment la réforme des textes et l’élargissement du comité exécutif.



La réunion a été présidé par Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) en présence du ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Saydou Sow, du Directeur de cabinet du ministre des Sports Ibrahima Ndao et du vice-président du CNOSS Ibrahima Wade.



La réunion a enregistré la présence de tous les candidats à la présidence de la FSF à savoir : Me Augustin Senghor, Saer Seck, Mbaye Diouf Dia. Empêché, le candidat Mady Touré a été représenté par son directeur de communication Talla Fall.



Les candidats à la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel étaient également présents. Il s’agit de Djibril Wade, Babacar Ndiaye, Babacar Louis Lamotte, El Hadji Amadou Kane, Pape Massar Ndoye, Mame Adama Ndour Elimane Lam, Oumar Samb. Abdoulaye Gueye au nom des présidents de Ligues et représentant Pape Sidy Lo indisponible pour cause de maladie.



Il reste à définir les modalités pour voir qui va diriger l’Instance fédérale lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en août prochain.