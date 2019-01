Réunion de crise au Real

Les propos tenus par Luka Modric à l’issue de la défaite concédée par le Real Madrid, dimanche, face à la Real Sociedad (0-2), n’ont pas manqué de faire réagir. Et force est de constater que tous les joueurs du Real ne partagent pas l’avis du dernier Ballon d’or qui estimait que certains Madrilènes n’évoluaient pas à leur niveau depuis le début de saison. C’est notamment le cas de Sergio Ramos.



"Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais ce n'est pas le moment de commencer à désigner des coupables. Dans les moments difficiles, il faut être plus uni que jamais. Ce n'est pas la première fois qu'il va falloir se dire les choses en face. Nous avons toujours bien réussi à le faire, dans l'intimité du vestiaire et sans des fuites à l'extérieur. Cette équipe a besoin d'une réaction", avait-il affirmé dans des propos relayés par AS.



Des déclarations suivies d’effet puisqu’à l’initiative du capitaine madrilène et de Santiago Solari, l’entraîneur du Real, une réunion de crise s’est tenue ce lundi. L’occasion pour des deux hommes de prendre la parole et d’appeler à l’union sacrée à en croire Marca. Et si d’après le quotidien madrilène, l’heure était à l’unité et au positivisme, le technicien argentin invitant ses joueurs à repartir d’une page blanche, Gareth Bale, selon AS, aurait été pris pour cible par plusieurs joueurs madrilènes, ces derniers lui reprochant de trop écouter son corps alors qu’eux-mêmes n’hésitaient pas à jouer malgré des douleurs.