Réunion de crise sur la situation du Covid-19 à Médina et Ouakam: Vers le confinement partiel ou total de Dakar

La quasi-totalité des nouveaux cas notés proviennent de ces deux zones ; Médina et Ouakam. C’est d’ailleurs pourquoi seuls les maires de ces deux communes respectives, Bamba Fall et Samba Bathily Diallo ont été conviés à la réunion d’urgence du mardi, organisée par le ministère de la Santé, pour tenter de limiter les dégâts, compte non tenu des médecins des chefs du centre Philippe Maguiléne Senghor et celui de l’hôpital Polyclinique, rapporte le journal L’AS .



A Ouakam, par exemple c’est une dame en provenance de la France qui a contaminé tous les cas. Ainsi donc les toubibs ont suggéré un confinement soit partiel ou total des communes infectées ou tout simplement de tout le département de Dakar. Seulement, il revient aux politiques se prononcer au terme de la réunion du Conseil des ministres, de ce mercredi matin.