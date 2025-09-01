Réunion de l’UPCI : El Malick Ndiaye appelle à la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale de l’État palestinien

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé ce lundi l’ouverture des travaux de la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’OCI (UPCI). À cette occasion, il a exhorté les 148 États membres de l’ONU ayant reconnu la Palestine, ainsi que les grandes puissances qui s’apprêtent à le faire, à aller plus loin en reconnaissant Jérusalem-Est comme capitale de l’État palestinien indépendant.



« Nous nous réunissons dans un monde traversé par des tensions profondes, les conflits dévastateurs et des injustices flagrantes. Plus que jamais nous devons revenir aux fondamentaux de notre foi et à l'esprit de solidarité qui a précédé à la création de l'OCI née au lendemain de l'incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa en 1969 », a déclaré El Malick Ndiaye.



S’appuyant sur le verset 103 de la Sourate Imran, il a rappelé que l’unité et la solidarité doivent guider l’action collective des parlements : « Nos parlements doivent être le relais de cet idéal, car nous sommes les porteurs de la voix des peuples et les dépositaires de l'espérance des générations futures ».



Le président de l’Assemblée nationale a souligné que le Sénégal, depuis plus d’un demi-siècle, a inscrit le soutien au peuple palestinien comme une constante de sa diplomatie.



« En tant que président du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975 notre pays n'a cessé de défendre le droit à l'autodétermination à la dignité et à la justice », a-t-il rappelé.



Les défis majeurs de l’UPCI



El Malick Ndiaye a réaffirmé l’attachement du Sénégal et de l’UPCI à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne.



« Aujourd'hui avec 148 États membres de l'ONU ayant reconnu l'État de Palestine et plusieurs grandes puissances dont la France le Royaume-Uni le Canada et l'Espagne s'apprêtent à franchir ce pas historique, nous devrons intensifier notre plaidoyer et UPCI doit être en première ligne pour mobiliser les parlements, influencer les politiques internationales et porter haut et fort la voix du peuple palestinien dans toutes les enceintes diplomatiques », a-t-il assuré.





Il a par ailleurs dénoncé « les violations massives du droit international humanitaire » et rejeté « toute tentative de judaïsation de la ville sainte d’Al Qods, patrimoine sacré des trois religions révélées ».





Enfin, le président de l’Assemblée nationale a élargi son appel à d’autres défis majeurs que l’UPCI doit affronter : la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’extrémismes, la protection des minorités musulmanes opprimées dans le monde, ainsi que la défense des droits fondamentaux, notamment ceux des femmes et des enfants.