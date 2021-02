Réunion de la commission des lois: l'Assemblée nationale encore barricadée

La deuxième procédure de la levée d'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de « viols répétitifs avec arme à feu et menace de mort », par une jeune masseuse a été lancée lundi. Il s’agit, pour la commission des lois, d’installer la commission Ad hoc chargée de statuer de la requête de levée de son immunité parlementaire. Mais, l’accès à l’Assemblée nationale reste encore impossible. Tout comme jeudi dernier, où le bureau s'est penché sur la requête du ministre de la Justice. Les journalistes ayant effectué le déplacement sont empêchés d’accéder à l’hémicycle. Des forces de l'ordre sont présentes dans tous les abords et interdisent les motocyclistes et piétons de passage.

Adja Loly Diallo (stagiaire)

