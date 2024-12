Réunion du Conseil municipal : la Mairie de Dakar barricadée, les adjoints au maire interdits d’accès

La motion de soutien prévue ce lundi 16 décembre par le Conseil municipal de Dakar en faveur de Barthélémy Dias, considéré comme injustement destitué de son poste de maire, n’a finalement pas pu se tenir.



En effet, les conseillers municipaux ont été empêchés d’accéder à l’Hôtel de Ville de Dakar, les forces de l’ordre ayant bloqué l’entrée et verrouillé les lieux, selon une source de PressAfrik.



Dans l’après-midi, les adjoints au maire, venus pour tenir une réunion de bureau, se sont heurtés à un dispositif policier qui leur a interdit l’accès. « Nous avons trouvé des forces de défense et de sécurité devant la mairie. Elles nous ont bloqué l’accès en nous signifiant qu’il s’agit d’un ordre», rapporte un adjoint, visiblement indigné.



Ces derniers dénoncent une décision qu’ils qualifient d’illégale. « Ils ont fermé les portes de la mairie à Barthélémy Dias sous prétexte qu’il a été révoqué. Mais pourquoi nous bloquer ? C’est notre lieu de travail », s’insurge un élu municipal.



Face à cette situation, les adjoints ont décidé de se rendre à la préfecture pour demander des explications auprès du préfet.



Pour rappel, Barthélémy Dias a été officiellement révoqué de son poste de maire et de son mandat de conseiller municipal le vendredi 13 décembre 2024. Cette décision marque la fin de son mandat à la tête de la Ville de Dakar, qu’il dirigeait depuis 2022.



Ce même jour, l’ancien maire avait convoqué une conférence de presse pour s’adresser aux Sénégalais, qui l’avaient porté à la tête de la mairie par suffrage universel. Cependant, la rencontre a été brutalement interrompue par l’intervention musclée des forces de l’ordre.



Les policiers, lourdement armés, ont défoncé les portes pour accéder à la salle où se tenait la conférence de presse. Malgré cette intrusion, Barthélémy Dias a eu le temps d’adresser quelques mots aux journalistes présents avant l’intervention des forces de sécurité.



Par ailleurs, les avocats de Barth ont annoncé un recours contre la déchéance du maire de Dakar qui sera déposé dans les délais,