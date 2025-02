Réunion du parlement panafricain à Johannesburg : le Sénégal bien représenté

L'Afrique du Sud, accueille la réunion des Commissions permanentes et autres organes du Parlement Pan Africain (PAN), sous le thème "L'Union Africaine : Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations". L'Assemblée nationale du Sénégal est représentée par plusieurs de ses députés, dont M. Massamba Dieng, chef de la délégation, M. Lamine Fate, Mme Fama Ba, M. Yoba Balde, Mme Thérèse Faye, ainsi que M. Saloly Fadel Touré, Secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale du Sénégal. À leur arrivée en Afrique du Sud, la délégation sénégalaise a été chaleureusement accueillie par l’honorable Lamine Faye, Mme Peinda Guissè Ndiaye, chargée des affaires de l’Ambassade du Sénégal en Afrique du Sud, et le conseiller M. Cheikh Camara.



Les membres de la délégation ont participé à une réunion d’orientation ce dimanche 23 février. Cette rencontre vise à familiariser les nouveaux membres avec l’histoire du Parlement Pan Africain ainsi que les textes fondamentaux régissant cette institution.



Cet événement majeur a lieu du 18 au 28 février à Johannesburg. Il réunit des représentants de plusieurs pays africains pour discuter de l’avenir du continent et des solutions aux problématiques qui affectent les peuples africains. Il s'agit, notamment de la question des réparations pour les injustices historiques subies par les Africains et leurs descendants.