Reuters démonte une intox sur des mercenaires au Soudan

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a été présentée comme montrant des « mercenaires colombiens » combattant aux côtés des Forces de soutien rapide à El-Fasher, avec le soutien présumé des Émirats arabes unis. En réalité, selon Reuters, il s’agit d’images tournées lors d’un exercice militaire conjoint de tir réel organisé en Estonie fin juillet 2025. Le clip complet avait été publié par le service américain DVIDS le 29 juillet, précisant qu’il avait été filmé le 24 juillet près du camp de Tapa.

L’entraînement a mobilisé des troupes américaines, britanniques, canadiennes et estoniennes. Le Ve corps de l’armée américaine, basé en Pologne, a indiqué que ces manœuvres se sont déroulées du 21 au 25 juillet et comprenaient des tirs de mortiers et de munitions réelles pour évaluer la préparation au combat. Les uniformes visibles dans la vidéo portent l’insigne de la 3ᵉ division d’infanterie américaine, confirmant l’identité des militaires.

Ces fausses affirmations se propagent dans un contexte de fortes tensions au Soudan. Début août, Khartoum a déclaré avoir tué des combattants colombiens à El-Fasher et accusé Abou Dhabi de soutenir les Forces de soutien rapide. Le ministère émirati des Affaires étrangères a immédiatement rejeté ces accusations dans un communiqué qualifiant ces propos de « fausses allégations » et dénonçant une « campagne systématique » menée par l’autorité de Port-Soudan.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’accusations vise les Émirats arabes unis. En mai, le Soudan avait déjà rompu ses relations diplomatiques avec Abou Dhabi, l’accusant d’avoir fourni des armes stratégiques et sophistiquées aux Forces de soutien rapide. Les rumeurs liées à la vidéo viennent donc renforcer une campagne de désinformation autour du conflit soudanais.