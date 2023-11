Réveiller le Géant Endormi de la Philanthropie Climatique (Par Badr Jafar)

Il y aura beaucoup de différences à propos de la COP 28 aux Émirats arabes unis, et l'une des innovations les plus marquantes sera le tout premier Forum Climatique des Entreprises et de la Philanthropie, qui se tiendra du 1er au 2 décembre dans le cadre du Sommet Mondial de l'Action Climatique. Conçu pour impliquer le secteur privé de manière plus efficace dans le processus de la COP, le Forum réunira 1 000 PDG et leaders philanthropiques du monde entier, ainsi que des responsables politiques, afin de partager des connaissances, d'échanger des idées et de convenir de meilleures façons de collaborer pour lutter contre le changement climatique.



La présence de philanthropes mondiaux au forum n'est pas une réflexion après coup, mais plutôt le résultat du fait que les gouvernements ont souvent besoin d'un soutien tiers pour relever ces défis. Bien que beaucoup ait été dit au cours des dernières décennies sur le rôle crucial que le gouvernement et les entreprises doivent jouer dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de la nature, beaucoup moins d'attention a été accordée au rôle de plus en plus important que joue la philanthropie dans cet effort. Cela malgré le fait que plus d'un milliard de dollars de capital philanthropique soit déployé dans le monde chaque année. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à 10 fois la valeur de toutes les finances climatiques fournies l'année dernière par les pays riches aux pays en développement, et à peu près la même chose que les flux financiers mondiaux liés au climat en 2021/22.



Cependant, pour l'instant, seule une fraction de ce capital philanthropique est allouée à des causes liées au climat. En fait, selon une analyse récente de la ClimateWorks Foundation, les dons philanthropiques des individus et des fondations axés sur l'atténuation du changement climatique représentaient moins de 2% des dons mondiaux en 2022. Encourageant toutefois, la même étude a montré un appétit élargi parmi les philanthropes stratégiques pour financer des approches plus diversifiées de l'atténuation du changement élimatique, même si le montant total de la philanthropie axée sur le climat reste relativement faible.



Il s'agit d'une tendance importante, car ce n'est pas seulement la quantité de capital philanthropique qui en fait une ressource transformative dans la réponse mondiale au changement climatique. Le capital philanthropique a également plusieurs caractéristiques distinctives qui en font un outil qualitativement puissant pour repousser les limites de ce qui est possible et atteindre une échelle urgente nécessaire. Entre autres choses, le financement philanthropique est souvent plus flexible, tolérant au risque et patient que d'autres formes de capital. Lorsqu'il est déployé de manière stratégique à un stade précoce, en diminuant les risques des investissements ultérieurs, il peut générer. un effet multiplicateur en débloquant des pools encore plus importants de capital gouvernemental et commercial.



La philanthropie peut être un outil particulièrement puissant dans le déploiement d'interventions climatiques basées sur la nature, notamment la reforestation, la restauration des mangroves et la protection de la biodiversité, qui peuvent ne pas offrir un retour financier immédiat et ont historiquement du mal à concurrencer le financement des entreprises et du gouvernement. La réalité de plus en plus reconnue est que nos objectifs en matière de nature et de climat sont inséparables, la recherche montrant que les solutions climatiques naturelles pourraient produire un tiers des réductions d'émissions nécessaires pour atteindre une trajectoire de limite de 1,5 degré.



Ces réductions ne viendront cependant pas à bon marché. Pour faire face à la perte de biodiversité et à la dégradation des terres uniquement, on estime qu'il faudrait des investissements positifs pour la nature de 8 billions de dollars d'ici 2050. Les philanthropes pourraient jouer un rôle clé pour combler cette lacune. C'est pourquoi plusieurs sessions du Forum Climatique des Entreprises et de la Philanthropie de la COP 28 se concentreront spécifiquement sur libérer l'effet catalytique de la philanthropie climatique et naturelle.



Bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous devons déjà faire pour nous assurer que davantage de capital philanthropique soit orienté vers des résultats liés au climat et à la nature. Tout d'abord, nous devons traiter la philanthropie avec le respect qu'elle mérite et chercher à l'exploiter de manière à tirer parti de ses forces uniques. Deuxièmement, nous devons écouter et collaborer avec le nombre croissant de philanthropes stratégiques dans le Sud Global, où se trouve les trois quarts de la population mondiale, dont beaucoup font déjà face aux effets bien réels du changement climatique.



Troisièmement, nous ne devons pas négliger l'ampleur et la constance des dons basés sur la foi, et le potentiel significatif qui existe pour la collaboration interreligieuse afin de faire face à la menace universelle que représente le changement climatique pour l'humanité. Enfin, nous devons déployer des efforts soutenus pour faciliter une plus grande coordination entre les secteurs de la philanthropie, du gouvernement et des entreprises - non seulement lors de moments médiatisés tels que la COP 28, mais aussi pendant les mois et les années précieux qui les séparent.



Atteindre une transition équitable vers le climat et la nature d'ici 2050 nécessitera une réponse "tous. ensembles" de chaque partie de la communauté mondiale. Pour de nombreux acteurs gouvernementaux, cela signifiera d'élever correctement les ambitions et de tenir les engagements qu'eux-mêmes et leurs prédécesseurs ont déjà pris. Pour de nombreux dirigeants d'entreprise, cela

signifiera faire le saut essentiel des simples promesses et déclarations à une action et une mise en

œuvre tangibles. Pour beaucoup des philanthropes mondiaux, cela signifiera sortir des gradins et

mettre davantage de leur poids considérable et de leurs attributs uniques derrière les efforts mondiaux

pour lutter contre le changement climatique. Plus que de simples donateurs financiers, je suis optimiste que la philanthropie puisse être la colle qui lie les entreprises, les gouvernements et la société civile dans une action concertée pour atteindre nos objectifs de zéro émission nette et de positivité naturelle.



Par Badr Jafar Représentant Spécial de la COP 28 pour les Affaires et la Philanthropie, et le PDG de

Crescent Enterprises basé aux Émirats arabes unis.