Révélation !!! Un proche de Sarkozy a reçu 1/2 million d’euros d’argent libyen sur un compte secret (Mediapart)

C'est un tournant dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Thierry Gaubert, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, et intime de son lieutenant Brice Hortefeux, a reçu en février 2006 sur un compte secret aux Bahamas, un an avant l’élection présidentielle, une somme de 440 000 euros provenant des caisses du régime Kadhafi, selon une enquête de Mediapart. L'argent a transité par une société offshore de l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui centralisait les versements libyens.



C’est un virement qui risque de peser lourd dans l’affaire des financements libyens. Un proche de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux a reçu en février 2006, un an avant l’élection présidentielle, une somme d’un demi-million d’euros provenant des caisses du régime Kadhafi sur un compte secret aux Bahamas, selon des documents bancaires dont Mediapart a pris connaissance.



Médiapart