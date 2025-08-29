Révélation du FMI : l'Igf auditionne les arriérées de paiement

L'Inspection générale des finances (IGF) auditionne les arriérés de paiement depuis le 21 juillet dernier. Cette révélation a été faite par le Fonds monétaire international (FMI) avant-hier, mercredi 27 août 2025, dans le communiqué publié à l’issue de la visite de sa mission au Sénégal du 19 au 26 août 2025 .



Selon le journal Les Echos, ces auditions s’inscrivent dans le cadre des mesures correctives destinées à traiter les causes profondes des déclarations erronées des finances publiques révélées par le rapport de la Cour des comptes publié en février 2025. Parmi ces mesures figure l’achèvement de l’audit exhaustif des arriérés de paiement, lancé justement par l’IGF le 21 juillet dernier .



Le FMI a en effet souligné dans ses conclusions la nécessité de finaliser cet audit, aux côtés d’autres actions comme la centralisation de la gestion de la dette et le renforcement des contrôles budgétaires, afin de garantir la transparence et la fiabilité des données financières de l’État .



Cet audit des arriérés est une pièce maîtresse du processus de régularisation et de clarification engagé par les nouvelles autorités sénégalaises, avec le soutien du FMI, en vue de possiblement soumettre le dossier des déclarations erronées à son Conseil d’administration dans les prochaines semaines .