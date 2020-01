Révélation sur la brouille Wade-Macky: le Veto de Goorgui à une "Amnistie collective" pour effacer tous les crimes économiques depuis 2012 ...

« Macky Sall veut signer une Amnistie générale pour sauver sa famille et ses partisans qui ont causé d’énormes dégâts».

La nouvelle mésentente entre Me Abdoulaye Wade et le président Macky Sall est sur toutes les langues. Si du côté du camp du pouvoir et de certains observateurs comme Cheikh Yérim Seck, l’on estime que l’affaire Karim Wade et la visite du chef de l’Etat chez l’ancien Président Abdou Diouf lors de son passage à Dakar, ont été à l’origine de la brouille entre les deux hommes, les partisans de l’ancien président Wade, sont d’avis que le problème est tout autre.Joint par PressAfrik, un proche de Me Wade, qui requiert l’anonymat, estime que l’origine de la brouille ne se limite pas aux simples explications fournies par les gens du parti au pouvoir. Ce serait beaucoup plus complexe que ça.« Ceux qui disent que le problème entre Wade et Macky Sall, c’est Karim Wade, ont tout faux. Macky ne leur dit pas tout. Pour eux, l’affaire est très simple, alors qu’elle ne l’est pas », souligne notre source dès l’entame de ses propos.« Macky Sall veut signer une Amnistie générale, alors que pour Wade l’Amnistie générale n’est pas une solution », avance-t-elle. Avant d’expliquer : « L’Amnistie générale consiste à effacer tous les crimes économiques depuis 2012. Ce qui consisterait à passer d’abord sous pertes et profits les dossiers chauds de l’Ofnac (Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption). Notamment sur Aliou Sall (jeune frère du président Sall), le dossier de Cheikh Oumar Hann (Ancien Directeur du centre des œuvres universitaires –Coud), celui de Moustapha Diop ( ex-ministre délégué chargé de la Microfinance), le dossier de Mansour Faye sur l’eau, et le dossier sur la Fondation de la Première Dame, Marième Faye Sall, qui a fait objet de plusieurs plaintes déposées à l’Ofnac », liste notre interlocuteur.Poursuivant, il ajoute : « Macky veut que tous ces dossiers soient passés pertes et profits». Chose que Wade n’accepte pas. Parce que, précise-t-il, s’il y a Amnistie générale, toutes ces personnes citées ci-dessus vont échapper à la reddition des comptes et à la justice.