Révélations de l'imam Ndao : "L'attaque de l'aéroport de Paris a été commise par un homosexuel"

L'imam Alioune Badara Ndao est catégorique. Pour lui, ce ne sont pas les musulmans qui sont derrière les attaques terroristes perpétrées en Europe ou partout ailleurs dans le monde.



Il cite principalement les attaques terroristes du monastère au Tibet et de l'aéroport d'Orly à Paris (mars 2017) comme étant l'oeuvre d'un homosexuel. "Ce ne sont pas les musulmans qui commettent les actes terroristes. L’attentat des moines de Tibet a été provoqué par un homosexuel. C’est ce même homosexuel qui avait provoqué l’attentat à l’aéroport de Paris. Ce dernier recrute des jeunes pour les inciter à faire des attentats", a-t-il révélé devant la Chambre criminelle ce jeudi.



Pour rappel, l'attaque de l'aéroport Orly a été perpétrée le 17 mars 2017 par un certain Ziyed Ben Belgacem. Des sources judiciaires ont révélé que les analyses toxicologiques pratiquées sur lui ont mis en évidence la présence, dans le sang, d’alcool (0,93 g par litre) et de stupéfiants (cannabis et cocaïne). Agé de 39 ans, il a été tué après avoir tenté de s’emparer de l’arme de l’un des militaires de l’opération « Sentinelle » qui était en patrouille à l’aéroport d’Orly.