Révélations de la Saed : Près de 90% des périmètres irrigués emportés par les eaux à Bakel

Le département de Bakel (dans la région de Tamboucounda) a été durement frappée par des inondations fluviales qui ont ravagé environ 90% des périmètres irrigués emblavés. Ces terres, cultivées sous la supervision de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed), ont été submergées par les eaux du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé, selon Mbargou Lô, délégué de la Saed à Bakel.

Dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS), M. Lô a révélé que sur les 508 hectares emblavés, comprenant du riz, du maïs et du sorgho, environ 90% des cultures sont perdues. « La situation est catastrophique pour l’agriculture irriguée dans cette région. Après le retrait des eaux, un recensement complet sera effectué, mais les perspectives pour cette campagne sont désespérantes », a-t-il déclaré.

Outre les pertes agricoles, le réseau d’irrigation a également été gravement perturbé. Plusieurs digues de protection ont cédé, laissant les cultures sans défense face aux crues. Il s’agit de la troisième inondation à frapper la zone en seulement deux mois, après celles du 21 août, qui avaient déjà détruit 157 hectares, et du 14 septembre.

Face à cette répétition des inondations, M. Lô a rappelé l’importance d'améliorer la disponibilité et l'efficacité de l’information météorologique ainsi que la gestion des crues par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Il estime que ces mesures auraient pu permettre de protéger les infrastructures d'irrigation et d’éviter la perte massive des cultures.



Cette situation met en lumière la vulnérabilité des zones irriguées face aux crues et pose la question de l’adaptation des infrastructures agricoles aux défis climatiques croissants.